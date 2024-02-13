Cari açık 2023'te 45 milyar dolar oldu
Merkez Bankası verilerine göre, cari denge aralık ayında 2,1 milyar dolar açık verdi. 2023'ün tamamında açık 45 milyar milyar dolar olarak gerçekleşti.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 10:20, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 10:20
Merkez Bankası aralık ayı cari denge rakamlarını açıkladı.
Cari denge aralık ayında 2,1 milyar dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 4 milyar 162 milyon dolar fazla verdi.
2023'ün tamamında açık 45 milyar milyar dolar olarak gerçekleşti. Cari açık 2022'ye göre yüzde 9 düşüş gösterdi.
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler aralıkta 317 milyon dolar olurken, 2023'ün tamamında 4,7 milyar dolarlık giriş oldu.