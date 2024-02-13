Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 10:36, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 10:30
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
Açıklamada, terörü kaynağında kurutmakta kararlılık vurgusu yapıldı.