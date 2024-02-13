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İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu: 7 gözaltı

Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasında yer aldıkları ve örgüt içinde araç kundaklama faaliyetlerini organize ettikleri iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 10:45, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 10:47
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İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması DGH'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüphelinin bu yapılanma içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Başka bir soruşturma kapsamında da 5 şüphelinin terör örgütü PKK/KCK içerisinde araç kundaklama faaliyetlerini organize ettiğini değerlendiren savcılık, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı.

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