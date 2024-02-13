Bursa'da metro inşaatında asansör boşluğuna düşen işçi öldü

Geçit Mahallesi Sanayi Caddesi'nde inşaatı devam eden metro istasyonunda çalışan Eyüp Özer (61) henüz belirlenemeyen nedenle asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özer, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özer, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.