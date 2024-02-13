Bursa'da FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 11:54, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 11:54
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün "gaybubet evleri" olarak bilinen hücre evlerinin deşifresine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatıldı.
Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı baskınlarda 20 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda 3 sahte kimlik, F serisi 1 dolar, bir miktar para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.