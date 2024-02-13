CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu
CHP'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için çalışmalar sürüyor. Parti, İstanbul 39 ilçesinin belediye başkan adaylarını belirledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019'da başlayan yerel yönetim devrini daha ileri taşıyacaklarını aktarıp "İstanbul'da hayata geçirdiğimiz halkçı ve icraatçı belediyeciliği üst seviyeye taşıyacağız. İstanbul adına çok büyük işler başaracağız." ifadelerini kullandı.
CHP, 31 Mart seçimlerine ittifak desteği olmadan hazırlanıyor.
Parti yönetiminin dün geç saatlere kadar süren toplantısından 15 aday daha belirlendi.
İstanbul'da bulunan 39 ilçeden 28'i daha önce belirlenmişti. Kalan 11 ilçenin daha belediye başkan adayları belli oldu.
En fazla merak edilen ilçe CHP'nin kalesi olarak bilinen Kadıköy'dü. Mevcut Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yeniden aday gösterilmedi. Onun yerine aday listesinde Mesut Kösedağı yeraldı.
Kadıköy'ün yanı sıra Adalar, Avcılar, Sarıyer, Bakırköy ve Esenyurt'ta da mevcut belediye başkan adayları aday gösterilmedi.
CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları şöyle:
Adalar: Ali Ercan Akpolat
Arnavutköy: Tekin Aras
Ataşehir: Onursal Adıgüzel
Avcılar: Utku Caner Çaykara
Bağcılar: Cem Kılıç
Bahçelievler: Emine Gülizar Emecan
Bakırköy: Doç. Dr. Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu
Başakşehir: Mesut Öksüz
Bayrampaşa: Hasan Mutlu
Beşiktaş: Rıza Akpolat
Beykoz: Alaattin Köseler
Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık
Beyoğlu: İnan Güney
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Çatalca: Erhan Güzel
Çekmeköy: Orhan Çerkez
Esenler: Hasan Dalkıran
Esenyurt: Ali Gökmen
Eyüpsultan: Mithat Bülent Özmen
Fatih: Mahir Polat
Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe
Güngören: Temel Akkoç
Kadıköy: Mesut Kösedağ
Kağıthane: Tonguç Çoban
Kartal: Gökhan Yüksel
Küçükçekmece: Kemal Çebi
Maltepe: Esin Köymen
Pendik: Tarık Balyalı
Sancaktepe: Alper Yeğin
Sarıyer: Mustafa Oktay Aksu
Silivri: Bora Balcıoğlu
Sultanbeyli: Ayhan Koç
Sultangazi: Ferhat Epözdemir
Şile: Özgür Kabadayı
Şişli: Resul Emrah Şahan
Tuzla: Eren Ali Bingöl
Ümraniye: Aykut Erdoğdu
Üsküdar: Sinem Dedetaş
Zeytinburnu: Onur Soytürk
"DAHA İLERİ TAŞIYACAĞIZ"
İstanbul ilçe adaylarının tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:
Adaylarımız partimize hayırlı olsun. Herkesle bu süreci münazara ederim. İstanbul seçimi A kişi, B kişi seçimi değil. Bu yola kendini adayan ve bu yola çıkan arkadaşınız olarak söylüyorum. Sonsuz bir mücadele gücüyle kararlı bir şekilde gözünü kırpmadan her türlü mücadeleyi vereceğimden kimsenin kuşkusu olmasın. Onun için tam yol ileri dedim. Bu yol sadece İstanbul'da bir seçim kazanma yolculuğu değil, milletin bir araya gelişini, kentin uzlaşmasını, bu şehrin çıkarını son damlasına kadar koruyacak şekilde yapılacak büyük bir yolculuk.
Duygusal tepkinizi ya da bir takım kırgınlıklarınızı dile getirin, saygıyla karşılıyorum.
2019'dan bu yana İstanbul'da hayata geçirdiğimiz halkçı ve icraatçı belediyeciliği üst seviyeye taşıyacağız. İstanbul adına çok büyük işler başaracağız.
Partimizi temsilen çıktığımız bu yolda her birimiz CHP'li olmanın onurlu ve ağır sorumluluğunu taşıyoruz. Çok çalışacağız. Çalışkan olacağız.
2019 başlayan yerel yönetim devrini İstanbul'da ve Türkiye'de daha taşıyacağız.
"İHANET ETTİRMEYECEĞİZ"
Biz size ihanet ettirmeyeceğiz. Biz İstanbul'un muhafazı olmaya devam edeceğiz. Şimdi artık güç 16 milyon İstanbullunun elinde. Eskiden milletin parası doğrudan milletin ihtiyaçları için kullanılmazdı. Şimdi ise paranın dolanbaçlı yoluna son verdik. Milletten geliyor, millete gidiyor.