Kayseri'de 6. kattan düşen kadın öldü
Kayseri'de oturduğu apartmanın 6. kat balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 13:40, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 14:41
Merkez Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Nural Sokak'ta 11 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede ikamet eden Tülay T, henüz belirlenemeyen nedenle balkondan düştü.
Ağır yaralanan Tülay T, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.