Emeklilik ikramiyesinde dikkate alınan süreler?

Detaylar/Değerlendirmeler;

Memurların emekli ikramiyesi ödemesine ilişkin esaslar, 5434'e tabi memurlar için 5434 sayılı Kanun Madde 89'da; 5510'a tabi memurlar için de 5434 sayılı Kanun Ek Madde 82 hükmünde belirtilmiştir.

Devlet Memurluğuna başlamadan önceki SSK.lı ve Bağ-Kurlu sürelere emekli ikramiyesi ödenmesi:

1-Bağ-Kur (Esnaf statüsünde geçen süreler)

Bağ-Kurlu süreler ilgililerin kendilerine ait işlerdir. Başka bir işverene tabi olarak yapılan işler değildir. Ortada bir hizmet akdi bulunmaz. Bu nedenle Bağ-Kurlu süreler emekli ikramiyesinde ve kıdem tazminatında değerlenmez. Bu süreler karşılığında bir ödeme yapılmaz.

2-SSK (İşçi statüsünde geçen süreler)

A) Özel sektörde geçen SSK. lı süreler;

Bu süreler emekli ikramiyesinde değerlenmez. Bu süreler için, işçi olarak özel sektörde çalışanların çalıştıkları özel sektör tarafından işinden ayrıldığında 1475 sayılı İş Kanunu Madde 14 hükmüne göre kıdem tazminatı ödemesine hak kazanılırsa ödeme yapılır, hak kazanılmazsa ödeme yapılmaz.

B)Kamu işyerlerinde geçen SSK.lı süreler;

Kamu işyerlerinde sigortalı olarak çalıştıktan sonra memurluğa başlayan kişiler için, memurluktan veya işçi olarak emekli olacakları zaman, 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmü ile 1475 sayılı İş Kanunu Madde 14 hükmü birlikte uygulanmaktadır. İş Kanunu Madde 14 hükmüne göre kıdem tazminatı ödenmesi şartları olarak;

- Askerlik sebebiyle isteğiyle görevinden ayrılanlar,

- Evlenen kadınların işinden bir yıl içerisinde ayrılanlar,

- Emeklilik sebebiyle ayrılanlar,

- 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayıp da bu tarihten sonra İstifa edenlerden, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün hizmetleri bulunanlar,

- 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlardan 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 gün hizmetleri bulunanlar veya sigortalılık süresi olmaksızın 7000 gün hizmetleri bulunanlar,

Yer almaktadır. Bu şartlar dahilinde işçiler görevlerinden ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabiliyorlar.

- Ancak, 08/09/1999 tarihinden önce görevlerinden istifa ederek ayrılmış işçiler hiç bir koşulda kıdem tazminatı alamıyorlar. Kıdem tazminatına hak kazanmadıkları için de bu kişiler memur olup memurluktan emekli olduklarında da bu sürelerine emekli ikramiyesi alamıyorlar.

Bu şartları taşıyanlar, yani kıdem tazminatı almaya müstahak olup da almadan memurluğa başlamış olan kişiler emekli oldukları zaman kamu işyerlerinde geçen ve kıdem tazminatı alınmamış olunan sürelerine karşılık emekli ikramiyesi alabiliyorlar. Burada emekli olunması için mutlaka memurluk olarak emekli olma kuralı bulunmuyor. İster işçi ister esnaf, ister memur olarak emekli aylığı bağlanmış olduğunda kamu işyerinde geçen sigortalı sürelere emekli ikramiyesi alabiliyorlar.

2- Emekli ikramiyesi ödenmesinde sınırlama yoktur:

Memurlara emeklilik ikramiyesi ödenmesinde üst sınır bulunmamaktadır. Kaç yıl hizmet yapmışlarsa bu hizmet süresinin her tam yılına emekli ikramiyesi ödenmektedir. 28 yıl ise 28 yıl, 32 yıl ise 32 yıl, 44 yıl ise 44 yıl gibi. Ancak, tam yıl olunmayan eksik ay sürelerine emekli ikramiyesi ödenmemektedir. Küsuratlı sürelere de emekli ikramiyesi ödenmesi konusunda değerlendirmelerimiz sitemizde mevcut olup ziyaret edilebilir.

3- 4 (B) Sözleşmeli Statüde çalışırken memur kadrosuna geçenler;

657 sayılı Kanun Madde 4 (B) kapsamında sözleşmeli olarak çalışmakta iken yasal düzenlemeler neticesinde memur kadrosuna geçenlere geçtikleri tarih itibariyle iş sonu tazminatı ödenmez. Bu kişiler emekli olduklarında bu sürelerine karşılık memur statüsünden hesaplama şekliyle emekli ikramiyesi alabilmektedirler. Örnek yasal düzenlemeler; 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 6495 sayılı Kanun, 7433 sayılı Kanun.

4- Borçlanılan hizmet süreleri:

Askerlik borçlanma süresi, ücretsiz izin süreleri, Personel Kanunlarına göre aylıksız izinde geçen süreler de borçlanılıp hizmet saydırıldığında bu süreler de emekli ikramiyesi hesabına dahil edilmektedir. Yalnızca, yurtdışı borçlanma süreleri emekli ikramiyesine dahil edilmemektedir.

NOT;

5510 a tabi memurların emekli ikramiyesi alabilmeleri için mutlaka son statülerinin memur statüsünde olmaları koşulu aranmaktadır. Yani, 5510 a tabi bir memur istifa edip işçi, esnaf olarak çalışsa da memurluk sürelerine emekli ikramiyesi alammaktadır. Bu konudaki değerlendirmelerimiz sitemizde mevcut olup ziyaret edilebilir.

