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Bursa'da tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi öldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 16:33, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 16:40
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Bursa'da tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi öldü

Haşim G. idaresindeki 17 KP 227 plakalı otomobil, yağışın etkili olduğu Bursa-Çanakkale kara yolu Tophisar Mahallesi yakınında tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Haşim G. ile Fahriye D'nin (58) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralı olarak Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan Muharrem D. (62) de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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