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Kızıldeniz krizi gıdaya sıçradı: Çay kıtlığı kapıda

Kızıldeniz'deki nakliye kesintileri nedeniyle tedarik riski uyarısının ardından İngilizler ülkenin en sevdiği içeceklerden biri olan çay çeşitlerinde kıtlıkla karşı karşıya kalabilir. Kızıldeniz'deki kriz nedeniyle giyim perakendecilerinden gelen birkaç uyarının ardından bir gıda ürünü için ilk "kıtlık uyarısı" verildi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 15:28, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 15:46
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Kızıldeniz krizi gıdaya sıçradı: Çay kıtlığı kapıda

İngiliz Perakende Konsorsiyumu, bazı siyah çay çeşitlerinin tedariğinde "geçici kesinti" yaşanabileceğini söyledi. Bir endüstri kaynağı aromalı çayların tedariğinde de bazı sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Ülkenin en büyük iki süpermarket grubu web sitelerinde Kızıldeniz nakliyesindeki kesintilerin tüketicilerin Avrupa'da rafları boş görüp görmeyeceğini belirleyeceği konusunda uyardı.

Gecikme uyarısı, İran destekli Husi milislerinin Kızıldeniz ve çevresindeki gemilere saldırıp Asya ile Avrupa arasındaki ticareti yavaşlatmasının ardından giyim perakendecilerinden gelen birkaç uyarının ardından bir gıda ürünü için ilk kıtlık uyarısı oldu.

Dünyanın beşinci büyük çay ithalatçısı olan İngiltere, ithal ettiği çayın yarısından fazlasını Kenya ve Hindistan'dan alıyor ve bu da ülkeyi Kızıldeniz yoluna bağımlı kılıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇAY İHRACATÇILARINDAN

İhracat ve Uluslararası Ticaret Enstitüsü'ne (IEIT) göre işlenmemiş çay, işlenmek ve paketlenmek üzere İngiltere'ye gönderiliyor ve bu da İngiltere'nin dünyanın en büyük 10'uncu ihracatçısı olmasına yardımcı oluyor.

Büyük süpermarket gruplarını temsil eden İngiliz Perakende Konsorsiyumu'nun gıda ve sürdürülebilirlik direktörü Andrew Opie, "Bazı siyah çay üretim hatlarında geçici bir kesinti var, ancak perakendeciler önemli zorluklar beklemediğinden tüketiciler üzerindeki etkisi minimum düzeyde olacak" diye konuştu.

İngiltere'de bir sektör kaynağı, birkaç gecikme olmasına rağmen büyük bir eksiklik beklemediklerini söyledi.

IEIT genel müdürü Marco Forgione, çayın "tedarik zinciri krizine yakalanan birçok üründen ilki" olabileceğini söyledi.

Güney Afrika'nın Ümit Burnu çevresindeki alternatif nakliye rotası, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı üzerinden geçişe kıyasla yolculuğa 10-14 gün daha ekleyebiliyor.

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