Yüksekten düşerek yaralanan uzman çavuş, hastanede şehit oldu

Tuğay için görev yaptığı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında tören düzenlendi. Burada saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli Tuğay, 9 Şubat Cuma günü görev esnasında yüksekten düşerek yaralandı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tuğay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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