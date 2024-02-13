Yeğenine cinsel istismarda bulunan amcaya yeniden 22,5 yıl hapis

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık F.A. ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen mağdur E.A'nın avukatı, hakkındaki adli kontrol kararının yetersiz olduğunu savunduğu sanığın tutuklanmasını, mahkeme aksi kanaatteyse ev hapsi uygulanmasını istedi.

F.A. ise mağdurun anlatımlarının çelişkili olduğunu, olayın E.A. ve annesi tarafından kurgulandığını öne sürdü.

Sanık avukatı da E.A'nın farklı beyanlarda bulunduğunu ve çelişkili anlatımların giderilmediğini söyleyerek, kendisinin yeniden dinlenilmesi gerektiğini kaydetti.

Olayın kurgulandığını savunan avukat, "Ailenin yargılama aşamasında Fransa'ya geçici koruma statüsüyle yerleşmiş olması da bizi doğrulamaktadır." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanık hakkındaki adli kontrol tedbirinin de devamına hükmedildi.

- Olay

İzmit'te kızı E.A'nın (14) anlatımı üzerine anne F.A, Temmuz 2019'da cinsel istismar iddiasıyla amca F.A'dan şikayetçi olmuş, gözaltına alınan F.A. tutuklanmıştı.

Yargılama sonucunda F.A'ya 28 Nisan 2021'de "çocuğa karşı cinsel istismar" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. 4,5 yıl cezaevinde kalan sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.