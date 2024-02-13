Murat Kurum: Öğretmenlerimize yaşanabilir bir İstanbul oluşturmak için kolları sıvadık

Kurum, Darülaceze Darül-ü İrfan Salonu'nda okul aile birlikleriyle bir araya geldi.

Öğretmenlerin kendileri için her zaman hem bir anne hem de bir baba olduğunu belirten Kurum, onların hakkını asla ödeyemeyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nın öğretmenlerin eseri olacağını vurgulayan Kurum, "Öğretmenlerimize yaşanabilir bir İstanbul oluşturmak için tüm İstanbullularla kollarımızı sıvadık. İstanbul artık zorluğun değil kolaylığın, geçinme derdinin olduğu değil refahın, öğretmenlerimizin zorluk çektiği bir şehir değil huzur içerisinde yaşadığı bir şehir olacak. 3 milyon öğrencimizin hiçbir ihtiyacı kalmasın istiyoruz. On binlerce öğretmenimiz, okullarına artık trafikte büyük bir eziyetle gitmeyecek. Çünkü çok daha konforlu bir şehirde, dertsiz, endişesiz bir İstanbul'da evlatlarımızı, yavrularımızı yetiştirecekler." diye konuştu.

Kurum, bu sorumluluğun bilincinde hareket ettiklerini ve çalışmalarını sürdürdüklerini anlatarak, "Daha iyi, daha verimli eğitim koşullarıyla hem ailelerimizin hem de gençlerimizin umudu olmaya gayret gösteriyoruz. Bu amaçla önce yaşadığımız şehri güzelleştireceğiz. 7'den 70'e herkesin değer gördüğü, geleceğe umutla baktığı bir İstanbul için çalışacağız. 31 Mart akşamı İstanbul'a belediye başkanı olmaya aday değilim, tüm İstanbulluların kardeşi, evladı olmaya adayım." ifadelerini kullandı.

- "Tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar kentsel dönüşüm seferberliğine devam edeceğiz"

Şişli'yi yeni projelerle destekleyeceklerini aktaran Kurum, Şişli'nin, İstanbul'daki ticaret ve hizmet sektöründe önemli bir paya sahip olduğunu söyledi.

Kurum, Şişli'nin, ekonominin cazibe merkezi olduğunu vurgulayarak, "Kültürel hafızamızın en önemli durağıdır, çok katmanlı, çok kültürlü bir yapıdadır. Bu yoğunluk hem ulaşıma hem de yapılaşmaya da ister istemez yansıyor. Eğitim hayatına devam eden, çalışma hayatında olan vatandaşlarımızın yüzde 60'ından fazlası her gün bir kere de olsa buradan geçiyor." dedi.

Şişli'yi rahatlatacak projeleri bir an önce hayata geçireceklerini anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Şişli'de yaşamanın eziyet olmadığı günleri inşallah Şişli'ye hep birlikte göstermek durumundayız. Yapılaşma hususunda yatay mimariyi esas alan, çevreye duyarlı, sıfır atık uyumlu sosyal konutlarımızı sizlere armağan edeceğiz. 650 bin yeni yuvayı 5 yılda hızlı bir şekilde yapıp, vatandaşlarımızı sağlam, güvenli konutlarda oturtmak istiyoruz. İstanbul'da, Şişli'de tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar kentsel dönüşüm seferberliğine devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak, kentsel dönüşüm yapmak isteyen vatandaşlarımıza yapım ve finans desteği vereceğiz."