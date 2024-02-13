Ordu Büyükşehir'de işçilere yüzde 120 zam

Ordu Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen imza töreni, büyük heyecan ve coşkuya neden oldu. Davul, zurna ve meşalelerle coşkunun yaşandığı imza töreninde personellerin sevinç ve coşkusu görülmeye değerdi. Aileleri ile birlikte imza törenine katılan personellerin açtıkları pankartlar ise Başkan Hilmi Güler'i duygulandırdı.

"Borçlu olan para veremez, paramız var ki veriyoruz"

3 yıllık süreyi kapsayacak olan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni etti. Güler, "2 bin 500 kardeşimizin bugün hak ettiği çalışmaların karşılığını para ile ödeyemeyiz. O kadar kıymetli hizmetleriniz var ki. Türkiye'de çok iyi bir rakama ulaşarak sizlere bugün Hizmet-İş ile birlikte Allah nasip etti. Helal olsun. Bu çalışmaları birlikte alın teri ile başaracağız. Belediyeciliğin bir başka güzel olduğunu sizlerle gördük. Ortalama yüzde 120 zam yaptık. Paramız var ki veriyoruz. Sizlerle helal olsun, parası olmayan veremez. Borçlu olan para veremez. Hizmette sınır olmadığı gibi bizim gönlümüzde de sınır yok" diye konuştu.

"Bizim davamız pazara kadar değil, mezara kadar"

Başkan Güler konuşmasına şöyle devam etti:

"Büyükşehir Belediyemiz ile ORBEL A.Ş.'nin yapmış olduğu bu toplu iş sözleşmesinde öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, gönül adamı, dava adamı ve hizmet adamıdır. 30 yıldan bu yana onunla yol yürümek bize onur ve gurur veriyor. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Bizim davamız, pazara kadar değil, mezara kadardır. 3 yıllık süreyi kapsayacak olan Toplu İş Sözleşmesi (TİS), 2 bin 500 çalışanımız bu sözleşmeden yararlanacak. İşçi ücretlerine yeni sözleşmemizde yüzde 120 zam yaptık. Sosyal belediyeciliğin gerekliliği ne ise onu işçilerimize yansıttık."

Bayram ikramiyelerine de zam gerçekleştirildi

Konuşmasında, bayram ikramiyelerini arttırdıklarını kaydeden Başkan Güler, "Bayramlarda verilen rakamı az buldum. Bunu her iki bayram için 5'er bin TL, bayram ikramiyesi olarak vereceğiz. Verilen bu ücretlere her 6 ayda bir olmak kaydı ile devlet memurlarına gelen zam oranında artış yapılacak" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye'nin en iyi sözleşmesini imzaladık"

Düzenlenen imza töreninde konuşan Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, yapılan zam oranından dolayı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti. Enflasyon oranının çok üzerinde zam yapıldığını belirten Keskin, "Bugün hasat günüdür. Bugün şükür günüdür, bereket günüdür. Bugün kahır günü değil bereket günüdür. Sözleşmemizde ulaşılan rakamlar sözleşmenin başarısından birisi olmakla birlikte bu sözleşme adil bir sözleşme olmuştur. Enflasyon oranının çok üzerinde gerçekleşen artışın bereketli olmasını diliyorum. Emek ve alın terine verdiği değeri belediyenin imkanlarını zorlayarak bordrolarımıza yansıtmak için Türkiye'nin en iyi sözleşmelerinden birini imzalayacak olan kıymetli büyüğümüz Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e çok teşekkür ediyoruz. Toplu iş sözleşmemiz Ordu Büyükşehir Belediyemize, sendikamıza ve tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesiyle, Büyükşehir Belediyesine bağlı ORBEL A.Ş.'ye bağlı personellerin maaşlarına yüzde 120 zam yapıldı. Yapılan sözleşme ile ücretlere her 6 ayda bir devlet memurlarına gelen zam oranında artış yapılacak.

İmza törenine ayrıca, ilçe belediye başkanları, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Abdulkadir Hatipoğlu, Hak-İş Ordu Şube Başkanı Furkan Yavuz, belediye personelleri ve aileleri katıldı.