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Edirne'de hijyen kurallarına uymayan kahve dükkanı mühürlendi

Edirne Valiliği, hijyen kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle bir kahve dükkanı işletmecisi hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi. Gözaltına alınan işletmeci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 19:45, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 19:46
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Edirne'de hijyen kurallarına uymayan kahve dükkanı mühürlendi

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yer alan işletmenin halk sağlığını tehlikeye düşürdüğünün belirlendiği ifade edildi.

İlgili kurumların işletmeyle ilgili tüm kontrolleri yerine getirdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medyadan paylaşılan ve görüntüler arasında halk sağlığını tehlikeye düşürdüğü belirlenen işletmeci ile ilgili adli işlem başlatılmıştır. Edirne Belediyesi tarafından sağlık koşullarına uymadığı belirlenen işletme, çalışma ruhsatı olmadığı tespit edilerek mühürlenmiştir. Edirne'miz turizm şehri olup bu manada şehrimizin değerlerini korumak için tüm denetimlerimizi aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz."

- Adli kontrol şartı

İşletmeci H.Z. hakkında kamu sağlığına karşı işlenen suçlar kapsamında başlatılan soruşturma sonrası Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

H.Z'nin, ifadesinde, görüntülere yansıyan bardakların dekor amaçlı olduğunu, söz konusu bardakla kahve satışı yapmadığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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