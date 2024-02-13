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Terör operasyonunda Amerikan, Jamaika doları ele geçirildi

Aksaray'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı ve FETÖ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alınırken, ikametlerinde yapılan aramalarda yaklaşık değeri 600 bin TL olan Amerikan Doları, Jamaika Doları, Mexico Pesosu, Suudi Arabistan Riyali, Romanya Lei, Türk Lirası ile çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 19:56, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 20:30
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Terör operasyonunda Amerikan, Jamaika doları ele geçirildi

Operasyon Aksaray merkezde 5 ayrı adrese yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen "Göçmen Kaçakçılığı, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY), Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu" çerçevesinde 3 şüphelinin peşine düşüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince yapılan çalışmayla ikametleri belirlenen 3 şahıs bir süre teknik ve fiziksel olarak takibe alındı. Yapılan takipte yeterli delil ve bulgular üzerine harekete geçerek operasyon için düğmeye basan TEM ekipleri Aksaray merkezde 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken şahısların ikamet ve iş yerlerinde geniş çaplı aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda 42 adet "F" serisi 1 dolar banknot, yaklaşık değeri 600 bin TL olan Amerikan Doları, Jamaika Doları, Mexico Pesosu, Suudi Arabistan Riyali, Romanya Lei, Türk Lirası banknotları ile 3 adet laptop, 9 adet cep telefonu, 1 adet USB bellek, banka dekontları, not defterleri, hafıza kartı, sim kartlar ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin mal varlığına tedbir konulurken banka hesapları da bloke edildi. Terörle Mücadele Şubesindeki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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