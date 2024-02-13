Arızalanan sanayi tipi asansörde sıkışan kişi öldü

Öte yandan, iş yerindeki asansörün belirli aralıklarla arıza yaptığı ve çalışmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Deliklikaya Sanayi Bölgesi'ndeki 7 katlı bir iş yerinin 7. katında Arda G, arızasını anlamaya çalıştığı asansörün bir anda çalışması üzerine duvarla asansör arasında sıkıştı.

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