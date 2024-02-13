Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2024 20:49, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 21:23
H.D. yönetimindeki 38 HT 173 plakalı otomobil, merkez Kocasinan ilçesindeki Erkilet Bulvarı'nda E.Ş. idaresindeki 06 BLE 927 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobilde sıkışan H.D. ve F.D ile diğer sürücü E.Ş. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan F.D. tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.