Başkentte otomobillerin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Çankaya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2024 07:20, Son Güncelleme : 14 Şubat 2024 07:19
Alınan bilgiye göre, Hacıyolu Sokak'ta sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 06 EZ 1533 plakalı otomobil ile 42 Y 2538 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.