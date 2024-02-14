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Hulüsi Akar'dan dikkat çeken açıklama: Üçüncü Dünya Savaşı başladı!

Eskişehir'de "Türkiye'nin Güvenlik Politikası" konulu programda konuşan eski Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulüsi Akar, üçüncü dünya savaşının hibrit savaş olarak başladığını söyledi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Şubat 2024 07:30, Son Güncelleme : 14 Şubat 2024 07:23
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Hulüsi Akar'dan dikkat çeken açıklama: Üçüncü Dünya Savaşı başladı!

Bakan Akar, "Türkiye'nin Güvenlik Politikası" üçüncü dünya savaşının hibrit ortamda başladığını söyledi.

Ukrayna'yı olduğu gibi PKK'yı da dışardan destekleyenlerin olduğunu ifade eden Bakan Akar şunları kaydetti:

SAVAŞ BAŞLADI

"Kavramsal olarak dünyada bazı değişiklikler var. Şimdi artık böyle savaş yok, Üçüncü Dünya Savaşı başladı mı, ne zaman olacak, ne olacak? Başladı.

ARTIK SAVAŞ İLANI YOK

Şimdi hibrit diye bir şey çıkardılar. Artık savaş ilanı yok. Bulanık savaş. Savaş var mı yok mu belli değil.

Bunun da tipik örneği Ukrayna-Rusya savaşı. Ruslarla kim savaşıyor? Ukrayna, tek başına nasıl yapacak bunu? Bütün dünya, ama kimse ortaya çıkmıyor.

Silahını veriyor, mühimmatını, parasını, yiyeceğini, giyeceğini veriyor, 'Hadi yavrum sen savaş' diyor ve Ukrayna savaşıyor.

Peki, PKK/YPG tek başına Türkiye'ye karşı ne yapabilir? Hiçbir şey. Kim arkasında? A, B, C, D, G, hepsi var. Ama ortada kimse var mı, yok. Vekalet savaşları dedikleri şeyler bu. Biz bununla mücadele ediyoruz."

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