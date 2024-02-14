Yeni yargı paketi hayatımızda neler değiştirecek?

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyum atanmasına karar verildiğinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanabilecek.

Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat taleplerini Tazminat Komisyonu karara bağlayacak. Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yapılmış ve Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Anayasa Mahkemesinde derdest olan bireysel başvurular bakımından Komisyona müracaat imkanı getirilecek.

Teklife göre, itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri "iki hafta" olacak.

Milletvekillerinin imzasına açılan ve yaklaşık 40 maddeden oluşan teklif, bu hafta TBMM Başkanlığına sunulacak.

AK Parti, yargıya yönelik düzenlemeler içeren ve yaklaşık 40 maddeden oluşan kanun teklifini bu hafta TBMM Başkanlığına sunacak.

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