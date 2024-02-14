Altının kilogram fiyatı 2 milyon 32 bin 200 liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 950 bin lira, en yüksek 2 milyon 42 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,5 azalışla 2 milyon 32 bin 200 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 63 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 892 milyon bin 170,22 lira, işlem miktarı ise 2.472,57 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 6 milyon 185 bin 384,99 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Vakıf Katılım Bankası, NM Global Kıymetli Madenler ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: