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Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2024 10:56, Son Güncelleme : 14 Şubat 2024 10:48
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Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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