Antalya'da sağanak: Otobüs tünelde mahsur kaldı

Meteoroloji'nin 'turuncu kod' uyarısı verdiği Antalya'da, pazartesi gece saatlerinden itibaren yoğun yağış etkili oldu.

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