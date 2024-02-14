Bakan Yerlikaya: Aradığımız işçilerin 5'i konteyner, 4'ü araç içinde
Bakan Yerlikaya: Aradığımız işçilerin 5'i konteyner, 4'ü araç içinde
Bakanlık: 'Fırat Nehri boyunca kirlilik tespit edilmedi'
Bakanlık: 'Fırat Nehri boyunca kirlilik tespit edilmedi'
Danıştaydan ihraç edilen hakim ve savcıların davalarıyla ilgili açıklama
Danıştaydan ihraç edilen hakim ve savcıların davalarıyla ilgili açıklama
Erzincan'da maden sahasında toprak kayması: 4 gözaltı
Erzincan'da maden sahasında toprak kayması: 4 gözaltı
Cumhuriyet'in 100. yılında istihdam rekoru
Cumhuriyet'in 100. yılında istihdam rekoru
'Öğretmenlerimize yaşanabilir bir İstanbul için kollarımızı sıvadık'
'Öğretmenlerimize yaşanabilir bir İstanbul için kollarımızı sıvadık'
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar Ocakta arttı
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar Ocakta arttı
Evlilik kredisine başvurular yarın başlıyor
Evlilik kredisine başvurular yarın başlıyor
'Hizmet ihracatında ilk defa 100 milyar dolar rakamına erişildi'
'Hizmet ihracatında ilk defa 100 milyar dolar rakamına erişildi'
FETÖ ve PKK'ya yargı ayarı
FETÖ ve PKK'ya yargı ayarı
Liyakatsiz atamaların yarattığı sonuçlar!
Liyakatsiz atamaların yarattığı sonuçlar!
Benzine büyük zam geliyor
Benzine büyük zam geliyor
İletişim Başkanlığından 'Göçük altında kalan madenci sayısı' açıklaması
İletişim Başkanlığından 'Göçük altında kalan madenci sayısı' açıklaması
AK Parti'de belediye meclis üyeliği mesaisi
AK Parti'de belediye meclis üyeliği mesaisi
Bakan Yerlikaya: 827 personel arama-kurtarma çalışmaları için sahada
Bakan Yerlikaya: 827 personel arama-kurtarma çalışmaları için sahada
Hulusi Akar'dan dikkat çeken açıklama: Üçüncü Dünya Savaşı başladı!
Hulusi Akar'dan dikkat çeken açıklama: Üçüncü Dünya Savaşı başladı!
Terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin mal varlıkları donduruldu
Terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin mal varlıkları donduruldu
Kacır'dan 'uzay seyahati' eleştirilerine cevap
Kacır'dan 'uzay seyahati' eleştirilerine cevap
Okulların hizmet puanları ve alanları değişti
Okulların hizmet puanları ve alanları değişti
Değerli konut vergisi beyanname süresi 20 Şubat'ta doluyor
Değerli konut vergisi beyanname süresi 20 Şubat'ta doluyor
Amasra'daki maden faciası davası: Eski genel müdür ve yardımcısına soruşturma izni
Amasra'daki maden faciası davası: Eski genel müdür ve yardımcısına soruşturma izni
İÜ yanıltıcı paylaşımlara ilişkin hukuki süreç başlatılacağını açıkladı
İÜ yanıltıcı paylaşımlara ilişkin hukuki süreç başlatılacağını açıkladı
Vali Aydoğdu'dan madendeki toprak kaymasına dair açıklama
Vali Aydoğdu'dan madendeki toprak kaymasına dair açıklama
Antalya'nın 5 ilçesinde okullar yarın tatil
Antalya'nın 5 ilçesinde okullar yarın tatil
Ali Yalçın, Bakan Işıkhan ile '1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge' verilmesini görüştü
Ali Yalçın, Bakan Işıkhan ile '1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge' verilmesini görüştü
İstanbul turizmde tüm yılların rekorunu kırdı
İstanbul turizmde tüm yılların rekorunu kırdı
Paylaşılamayan aday: İki parti de aynı ismi aday gösterdi
Paylaşılamayan aday: İki parti de aynı ismi aday gösterdi
CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu
CHP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu
Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde: Ne kadar zam yapılacak?
Emeklinin gözü bayram ikramiyesinde: Ne kadar zam yapılacak?
Erdoğan: Türkiye'yi her alanda büyüterek ileriye taşıdık
Erdoğan: Türkiye'yi her alanda büyüterek ileriye taşıdık
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Danıştaydan ihraç edilen hakim ve savcıların davalarıyla ilgili açıklama

Danıştay, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) irtibat ve iltisakları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen hakim ve savcılardan 5 bin 112'sinin dava açtığını, 3 bin 799 davada ret, 435 davada ise işlemin iptaline karar verildiğini, bunlara ilişkin temyiz başvurularının da 3 bin 448'inin karara bağlandığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2024 12:20, Son Güncelleme : 14 Şubat 2024 12:22
Yazdır
Danıştaydan ihraç edilen hakim ve savcıların davalarıyla ilgili açıklama

Danıştay Başkanlığı, "Danıştay 5. Dairesinin, FETÖ'ye irtibat ve iltisakları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 400'den fazla hakim ve savcı hakkında göreve iade kararı verdiği, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) itirazının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda henüz gündeme alınmadığı" yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yapılan yasal düzenlemelerle, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut irtibatı olduğu değerlendirilen hakim ve savcılar hakkında HSK Genel Kurulunca meslekten çıkarma kararları verildiği hatırlatıldı.

685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile bu kararlara karşı yargı yoluna başvuru imkanı getirildiği hatırlatılan açıklamada, bunun ardından ihraç kararlarının iptali istemiyle Danıştayda dava açılmaya başlandığı anlatıldı.

Yargı yoluna başvuru imkanının getirildiği 2017'den bugüne kadar Danıştay 5. Dairesinde, 5 bin 112 dava açıldığı bildirilen açıklamada, daire tarafından yıllara sari şekilde verilen kararlara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz başvurusunda bulunulabildiği kaydedildi.

Bu kapsamda, Danıştay 5. Dairesince yıllara sari olarak 3 bin 799 davanın reddine, 435 davada ise işlemin iptaline karar verildiği, bu kararlarla ilgili 2019 ve müteakip yıllarda Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna 4 bin 234 temyiz başvurusunda bulunulduğu belirtilen açıklamada, "İptale ilişkin kararların, 13 Aralık 2021'den itibaren İdari Dava Daireleri Kuruluna peyderpey intikal ettiği görülmektedir. Temyiz başvurularının 3 bin 448'i Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından karara bağlanmış durumdadır." bilgisi verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber