Bakanlık: 'Fırat Nehri boyunca kirlilik tespit edilmedi'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Bakanlığın Merkez ve İl Müdürlüğü'nden ekiplerin anında bölgeye sevk edildiği belirtildi.

İlk önlem olarka maden sahasında yaşanan toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarının kapatıldığı, sonrasında da toprak kaymasını önlemek amacıyla menfezlerin önünde bir sedde yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, bölgeden numuneler alınıp sürekli takip etmek üzere Bakanlık'tan 10 kişilik uzman ekiple birlikte 2 georadar, 1 multistation, 2 set izleme cihazlarının bulunduğu 2 mobil cihaz ve mobil laboratuvarın da yer aldığı ekiplerin bölgeye ivedilikle sevk edildiği, ekiplerin titizlikle çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Yüzey suyu toplama havuzu yapıldı

Yağmur ve benzeri nedenle oluşabilecek akış sularını toplamak için tedbir olarak her ihtimale karşı sızdırmazlığı sağlanmış olan bir yüzey suyu toplama havuzu yapıldığı ifade edilen açıklamada, olabilecek herhangi bir akış durumunda atık depolama barajına verilecek sistem oluşturulduğu belirtildi.

"Şu an için bir kirlilik tespit edilmemiştir"

Bakan Yardımcısı ile birlikte jeoloji, maden ve çevre alanında 10 bilim insanı ile sahada çalışma yürütüldüğü aktarılan açıklamada, "İlk andan itibaren Sabırlı ve Çöpler Dereleri ve Fırat Nehri boyunca belirlenmiş noktalardan rutin olarak anlık numuneler alınmaya başlanmış ve takibi yapılmaktadır. Şu an için bir kirlilik tespit edilmemiştir." denildi.