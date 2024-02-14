Meral Akşener grup kürsüsünde hüngür hüngür ağladı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Konuşmasının son bölümünde Erzincan'da altın madeninde yaşanan toprak kaymasına değinen Akşener, Aytekin Ataş'ın seslendirdiği "Var Git Ölüm" şarkısını telefonundan dinletti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı ve grup kürsüsünde hüngür hüngür ağladı.

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