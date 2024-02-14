İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
İzmir merkezli 2 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2024 12:58, Son Güncelleme : 14 Şubat 2024 12:58
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.
Polis ekiplerince İzmir merkez, Menemen, Torbalı ve Urla ilçeleri ile İstanbul'da önceden belirlenen 23 adrese düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.
Firari şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.