Bakan Bayraktar: Madende son denetim 2023 Ağustos ayının başında yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması olayına ilişkin açıklama yaptı.

Bayraktar, göçük altında kalan işçilere ve ailelerine sabır diledi.

Dün gerçekleşen hadise için hemen harekete geçtiklerini ifade eden Bayraktar, ilgili kurumlar, Bakanlıklar ve oluşturulan kriz masası ile anbean takip ettiklerini, ilk baktıkları konunun buradaki işçilerin bir an önce kurtarılması olduğunu ifade etti.

"Madencilik anlamında denetimleri de yakinen takip edilen bir maden"

Madenin 2004 yılından beri işletme ruhsatı olan bir maden olduğu bilgisini paylaşan Bayraktar, "Yabancı bir şirketin operatörlüğünde devam eden faaliyeti var. En son 2021 yılında da çevre ile alakalı izinlerini almış bir firma. Madencilik anlamında denetimleri de yakinen takip edilen bir maden. En son denetim geçen yıl ağustos ayında yapılmış durumda. Kazaya neyin sebebiyet verdiği ile alakalı araştırmalarımız devam ediyor. Biraz zamana ihtiyacı var konunun. Daha sağlıklı bir bilgi verilmesi açısından. Elbetteki çevresel etkiler yönüyle sürekli ölçümler, sürekli numuneler alınıyor." dedi.