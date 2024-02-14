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Van'da gösteri yürüyüşleri ve açık hava toplantılarına geçici yasak

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Bugün başlayan yasak kararı 17 Şubat'a kadar devam edecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2024 13:47, Son Güncelleme : 14 Şubat 2024 13:55
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Van'da gösteri yürüyüşleri ve açık hava toplantılarına geçici yasak

Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesinin, temel hak ve özgürlüklerin korunmasının amaçlandığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van ili sınırları içinde 14 Şubat'tan geçerli 16 Şubat da dahil olmak üzere 3 gün süreyle gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi, stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması gibi eylem ve etkinlikler 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun hükümleri gereği, belirtilen tarihler arasında yasaklanmıştır."

Belirtilen tarihler arasında ilçelerden, çevre illerden bireysel veya toplu olarak ya da kent güzergahını kullanarak kanuna aykırı her türlü eylem ve etkinliğe katılımın önlenmesinin amaçlandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılması muhtemel şahıslar ve grupların, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (C) fıkra hükümleri gereğince ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buradan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına ve bu kapsamda belirtilen yere geçişler için başka illerden gelerek ilimiz güzergahının kullanılmasına izin verilmemesi kararı alınmıştır."

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