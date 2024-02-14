MHP'nin 33 ilçe ve 19 belde belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 33'ü ilçe, 19'u belde olmak üzere 52 belediye başkan adayını daha açıkladı.
Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aralarında Afyonkarahisar Çobanlar ve Adıyaman Gölbaşı ilçelerinin de bulunduğu 33'ü ilçe ve 19'u belde olmak üzere 52 belediye başkan adayı daha belirlendi.
İŞTE O LİSTE
İL İLÇE BELDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
1 AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR NEDİM TORTOP
2 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA TOLGA YILDIRIM
3 AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI CEYLAN KESKİN
4 ADIYAMAN GÖLBAŞI KAMBER ÖZTÜRK
5 ADIYAMAN KAHTA HACI YUSUF DENİZ
6 BURDUR KEMER İSMAİL YILMAZ
7 ÇORUM SUNGURLU MUHSİN DERE
8 DÜZCE GÜMÜŞOVA ERCAN ÇAKIR
9 ELAZIĞ PALU MEHMET YAZAR
10 GİRESUN GÜCE NECMİ MERT
11 HAKKARİ YÜKSEKOVA YILDIRIM ÖZTEPE
12 KARABÜK SAFRANBOLU EMİN YILDIZ
13 KASTAMONU ARAÇ MUSTAFA YAZAN
14 KASTAMONU AZDAVAY CEVAT TAŞKAN
15 KASTAMONU CİDE NEJDET DEMİR
16 KIRIKKALE BALIŞEYH NAZIM BOZKURT
17 KIRIKKALE KARAKEÇİLİ ENBİYA CAN
18 KÜTAHYA ŞAPHANE NAİL CANER
19 NİĞDE ÇİFTLİK İBRAHİM TEKİN
20 NİĞDE ULUKIŞLA VECDET TEKİN
21 OSMANİYE DÜZİÇİ MEHMET FATİH MART
22 OSMANİYE TOPRAKKALE SEDAT ŞANAL
23 RİZE ARDEŞEN CEMİL BAYRAK
24 RİZE ÇAMLIHEMŞİN VEDAT ALİ KESİCİ
25 RİZE DEREPAZARI ERKAN KÖSE
26 RİZE FINDIKLI AHMET TOPAL
27 RİZE HEMŞİN MURAT GÜZEY
28 RİZE KALKANDERE İBRAHİM ÇAKIR
29 RİZE PAZAR BORA HABERAL
30 SİVAS ŞARKIŞLA NECMETTİN MERMER
31 YOZGAT BOĞAZLIYAN CELALETTİN ÖZTÜRK
32 YOZGAT ÇEKEREK ÜZEYİR İNCE
33 YOZGAT SARAYKENT AHMET KÖROĞLU
34 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI AKHARIM İBRAHİM ÖZCAN
35 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA TAŞOLUK BİLGİN ÖZEL
36 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA TINAZTEPE İSMAİL KARAGÖZ
37 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KARAADİLLİ MEHMET YIKILMAZ
38 AKSARAY MERKEZ SAĞLIK ABDULLAH TOSUN
39 AKSARAY MERKEZ TAŞPINAR TAYFUN DEMİRLENDİ
40 AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BUĞRA KOÇ
41 ÇANAKKALE AYVACIK KÜÇÜKKUYU VEDAT SOYDAŞ
42 ÇANAKKALE MERKEZ KEPEZ AHMET ÜNLÜ
43 ÇANKIRI ATKARACALAR ÇARDAKLI ŞABAN BALKIŞ
44 DÜZCE MERKEZ BEYKÖY FATİH OCAK
45 GÜMÜŞHANE KELKİT GÜMÜŞGÖZE CELİL ERDOĞAN
46 NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER SELİM EREN
47 RİZE ARDEŞEN TUNCA MUHAMMET ÇEBİ
48 RİZE ÇAYELİ BÜYÜKKÖY İBRAHİM KOÇAL
49 RİZE ÇAYELİ MADENLİ MUSTAFA ÇALIŞKAN
50 RİZE ÇAYELİ KENDİRLİ HÜSEYİN UZUN
51 RİZE MERKEZ MURADİYE MEHMET KAZDAN
52 RİZE MERKEZ SALARHA YILMAZ AKARSU