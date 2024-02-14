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MHP'nin 33 ilçe ve 19 belde belediye başkan adayı daha açıklandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 33'ü ilçe, 19'u belde olmak üzere 52 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2024 15:15, Son Güncelleme : 14 Şubat 2024 15:15
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MHP'nin 33 ilçe ve 19 belde belediye başkan adayı daha açıklandı

Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aralarında Afyonkarahisar Çobanlar ve Adıyaman Gölbaşı ilçelerinin de bulunduğu 33'ü ilçe ve 19'u belde olmak üzere 52 belediye başkan adayı daha belirlendi.

İŞTE O LİSTE

İL İLÇE BELDE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

1 AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR NEDİM TORTOP

2 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA TOLGA YILDIRIM

3 AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI CEYLAN KESKİN

4 ADIYAMAN GÖLBAŞI KAMBER ÖZTÜRK

5 ADIYAMAN KAHTA HACI YUSUF DENİZ

6 BURDUR KEMER İSMAİL YILMAZ

7 ÇORUM SUNGURLU MUHSİN DERE

8 DÜZCE GÜMÜŞOVA ERCAN ÇAKIR

9 ELAZIĞ PALU MEHMET YAZAR

10 GİRESUN GÜCE NECMİ MERT

11 HAKKARİ YÜKSEKOVA YILDIRIM ÖZTEPE

12 KARABÜK SAFRANBOLU EMİN YILDIZ

13 KASTAMONU ARAÇ MUSTAFA YAZAN

14 KASTAMONU AZDAVAY CEVAT TAŞKAN

15 KASTAMONU CİDE NEJDET DEMİR

16 KIRIKKALE BALIŞEYH NAZIM BOZKURT

17 KIRIKKALE KARAKEÇİLİ ENBİYA CAN

18 KÜTAHYA ŞAPHANE NAİL CANER

19 NİĞDE ÇİFTLİK İBRAHİM TEKİN

20 NİĞDE ULUKIŞLA VECDET TEKİN

21 OSMANİYE DÜZİÇİ MEHMET FATİH MART

22 OSMANİYE TOPRAKKALE SEDAT ŞANAL

23 RİZE ARDEŞEN CEMİL BAYRAK

24 RİZE ÇAMLIHEMŞİN VEDAT ALİ KESİCİ

25 RİZE DEREPAZARI ERKAN KÖSE

26 RİZE FINDIKLI AHMET TOPAL

27 RİZE HEMŞİN MURAT GÜZEY

28 RİZE KALKANDERE İBRAHİM ÇAKIR

29 RİZE PAZAR BORA HABERAL

30 SİVAS ŞARKIŞLA NECMETTİN MERMER

31 YOZGAT BOĞAZLIYAN CELALETTİN ÖZTÜRK

32 YOZGAT ÇEKEREK ÜZEYİR İNCE

33 YOZGAT SARAYKENT AHMET KÖROĞLU

34 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI AKHARIM İBRAHİM ÖZCAN

35 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA TAŞOLUK BİLGİN ÖZEL

36 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA TINAZTEPE İSMAİL KARAGÖZ

37 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KARAADİLLİ MEHMET YIKILMAZ

38 AKSARAY MERKEZ SAĞLIK ABDULLAH TOSUN

39 AKSARAY MERKEZ TAŞPINAR TAYFUN DEMİRLENDİ

40 AKSARAY MERKEZ YEŞİLOVA BUĞRA KOÇ

41 ÇANAKKALE AYVACIK KÜÇÜKKUYU VEDAT SOYDAŞ

42 ÇANAKKALE MERKEZ KEPEZ AHMET ÜNLÜ

43 ÇANKIRI ATKARACALAR ÇARDAKLI ŞABAN BALKIŞ

44 DÜZCE MERKEZ BEYKÖY FATİH OCAK

45 GÜMÜŞHANE KELKİT GÜMÜŞGÖZE CELİL ERDOĞAN

46 NİĞDE MERKEZ GÜMÜŞLER SELİM EREN

47 RİZE ARDEŞEN TUNCA MUHAMMET ÇEBİ

48 RİZE ÇAYELİ BÜYÜKKÖY İBRAHİM KOÇAL

49 RİZE ÇAYELİ MADENLİ MUSTAFA ÇALIŞKAN

50 RİZE ÇAYELİ KENDİRLİ HÜSEYİN UZUN

51 RİZE MERKEZ MURADİYE MEHMET KAZDAN

52 RİZE MERKEZ SALARHA YILMAZ AKARSU

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