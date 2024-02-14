İYİ Parti aday tanıtım toplantısı karıştı, il başkanı görevden alındı

Edinilen bilgiye göre, olayın ardından Ankara İl Başkanı Yıldırım görevinden alındı, yerine Akif Sarper Önder atandı.

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