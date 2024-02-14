Cenazeye giderken kaza yapan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü

Öte yandan Karabük Valisi Mustafa Yavuz da kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yaralanan sürücü ile yolculardan Dursun K. (50), Cengiz K. (50) ve İlyas K. (37) hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Dursun K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yenice ilçesinde bir yakınlarının cenaze törenine katılmak üzere İstanbul'dan yola çıkan Murat K'nin (40) kullandığı 34 SB 513 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Yenice kara yolunun Şahinkayası Tüneli yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net