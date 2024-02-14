155 Gazzeli Türkiye'ye geldi
Milli Savunma Bakanlığına ait askeri uçak, Mısır'dan hasta ve beraberinde refakatçileri ile birlikte 11. Ana jet Üssü Etimesgut Askeri Havalimanı'na indi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2024 19:27, Son Güncelleme : 14 Şubat 2024 20:08
Türkiye Gazze'ye yardım eli uzatmaya devam ediyor. 49'u hasta, 106'sı refakatçi olmak üzere toplam 155 Gazzeli Türkiye'ye getirildi.
Türkiye Gazze'ye yardım göndermeye de devam ediyor. Gazze halkı için gönderilen 1,2 ton ortez, protez ve atölye malzemesinden oluşan sağlık yardımı bugün Mısır'a ulaştı.