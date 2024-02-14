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Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda 3 çocuk şüpheli tutuklandı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının ardından suça sürüklenen 3 çocuk şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2024 22:45, Son Güncelleme : 14 Şubat 2024 23:04
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, 10 Şubat Cumartesi günü yaşanan saldırı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 4'ü çocuk 26 şüpheli, daha sonra Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Yeniay, kendisinin hedef alındığı gerekçesiyle şikayetçi oldu ve müşteki olarak ifade verdi.

Ayrıca olay yerinde bulunan 3 polis memuru da ifade vererek şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, saldırının gerçekleştirildiği araçta 5 kişinin bulunduğu tespit edildi.

Savcılık sevk yazısında, Kanarya Mahallesi Sarı Asma Sokak'ta, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay ve seçim heyetiyle olay yerinde görevli polis memurlarına yönelik uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendiği, saldırıda müşteki E.G.D'nin başından uzun namlulu silah mermisiyle vurularak yaralandığı, polis memurları B.Ç, Y.Y, ve K.N'nin olay sırasında araçların arkasına sığınarak saldırıdan kurtuldukları anlatıldı.

Yazıda, Yeniay'ın, programı tam olarak bitmediği için dernekten dışarıya çıkamaması dolayısıyla saldırıdan kurtulduğu kaydedildi.

Sevk yazısında, suça sürüklenen çocuk Y.A'nın saldırıyı gerçekleştiren silahlı suç örgütüne üye olduğu, saldırıda kullanılan kalaşnikof marka silahlı temin ederek şüpheli Mazlum Doğan'a verdiği ve kasten öldürmeye teşebbüs ettiği belirtildi.

Yazıda, suça sürüklenen çocuk S.T'nin, saldırıyı gerçekleştiren silahlı suç örgütüne üyelik vasfı altında olay sırasında kullanılan aracın tavanına çıkarak elindeki silahla müştekilere rastgele ateş edip kasten yaralamaya teşebbüs ettiği anlatıldı.

Suça sürüklenen Ç.S'nin ise saldırıyı gerçekleştiren silahlı suç örgütüne üyelik vasfı altında aracın sol camından elindeki silahla müştekilere rastgele ateş açarak kasten yaralamaya teşebbüs ettiği kaydedildi.

Suça sürüklenen bu 3 çocuk, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" ve "nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçlarından tutuklama, suça sürüklenen 1 çocuk ise hakkında adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, suça sürüklenen 3 çocuğun tutuklanmasına, bir çocuk şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

- Ne olmuştu?

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın, 10 Şubat Cumartesi günü Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında beyaz bir araçla olay yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılmıştı.

Saldırıda E.G.D. (32) ağır yaralanırken, çevredeki bazı binalara ve araçlara da kurşun isabet etmişti. Başından yaralanan E.G.D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Şüphelilerin tespiti için oluşturulan 150 kişilik ekip, çevredeki kamera kayıtlarını incelemiş, olay yerinde yapılan çalışmalarda, 14 adet 7.62 milimetre uzun namlulu silah kovanı, 3 adet 9 milimetre kovan bulunmuş, 5 araç ve 1 ikamete kurşun isabet ettiği belirlenmişti.

Çalışmalarda, 4'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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