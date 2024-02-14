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AFAD, Antalya'daki şiddetli yağışların bilançosunu açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'daki şiddetli yağışlar nedeniyle 3 bin 862 binada su baskınının olduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Şubat 2024 20:36, Son Güncelleme : 14 Şubat 2024 21:54
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Başkanlıktan yapılan açıklamada, dün Antalya genelinde başlayan şiddetli yağışlar sonucunda Antalya Merkez, Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde sel ile su baskınlarının meydana geldiği hatırlatıldı.

Yağışlar nedeniyle 3 bin 297 konut, 519 iş yeri ve 46 kamu binasında su baskınlarının yaşandığı aktarılan açıklamada, "Toplam 3 bin 862 binada su baskını meydana gelmiş olup ekiplerimizin müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, baskınlardan etkilenen ev ve iş yerlerinde su tahliyesi ile temizlik çalışmalarının Destek AFAD Gönüllüleri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından sürdürüldüğü belirtildi.

Hasar ve zarar tespit çalışmalarının, ilgili kurumlar tarafından başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sel ve su baskınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, büyük bir gayret ve özveri ile görev yapan tüm personel ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Devletimizin tüm imkanları ile milletimizin yanındayız."

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