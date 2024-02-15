İstanbul Üniversitesi'nde ziyaretçi girişlerine kısıtlama

Tarihi yarımadanın sembollerinden İstanbul Üniversitesi, geçen hafta alınan kararla halkın ziyaretine açıldı. 'Açık kapı' uygulaması ile ziyaretçilerin dersliklere girdiği iddia edildi. Öğrenciler karara tepki gösterirken, üniversite yönetimi sosyal medyadaki paylaşımların yanıltıcı olduğunu ifade ederek hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

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