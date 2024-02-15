3 organize suç örgütü çökertildi: 24 şüpheliye gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce eş zamanlı olarak Kafes-40 operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Organize suç örgütlerinin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, silahla tehdit, mala zarar verme, işyeri, ikamet ve araç kurşunlama, iş insanlarından tehdit yoluyla haraç alarak haksız menfaat temin etme suçlarını işledikleri tespit edildi.

İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-40" operasyonlarında;

❗️ Elebaşılığını Emre ÖZCAN'ın yaptığı Organize Suç Örgütü,

❗️Elebaşılığını Önder KÜÇÜK'ün yaptığı Organize Suç Örgütü ve

❗️Elebaşılığını Sergen SOLAK'ın yaptığı 3️ ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️. pic.twitter.com/WOW5CcLWlq Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 15, 2024

2'si örgüt elebaşı 24 kişi yakalandı

Operasyonlarda 2'si örgüt elebaşı olan 24 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca düzenlenen operasyonlarda 5 adet ruhsatsız tabanca be 3 adet tüfeğe el konuldu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizlerle."