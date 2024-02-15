Akaryakıta 2 günde 4 liradan fazla zam geldi
Akaryakıta 2 günde 4 liradan fazla zam geldi
%0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
MEB Temel Eğitim Genel Müdürü görevden alındı
MEB Temel Eğitim Genel Müdürü görevden alındı
14 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı
14 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı
Marmara'da gemi battı: Mürettebatı kurtarma çalışması sürüyor
Marmara'da gemi battı: Mürettebatı kurtarma çalışması sürüyor
3 organize suç örgütü çökertildi: 24 şüpheliye gözaltı
3 organize suç örgütü çökertildi: 24 şüpheliye gözaltı
Gezeravcı'nın deneyleri Kanserlere tedavi imkanı sağlayacak
Gezeravcı'nın deneyleri Kanserlere tedavi imkanı sağlayacak
Erdoğan seçime kadar 50 ili ziyaret edecek
Erdoğan seçime kadar 50 ili ziyaret edecek
Siyanür sızıntısı yok! Maden bölgesinden alınan 6 numune de temiz çıktı
Siyanür sızıntısı yok! Maden bölgesinden alınan 6 numune de temiz çıktı
Yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda 3 çocuk şüpheli tutuklandı
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda 3 çocuk şüpheli tutuklandı
Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Yeni yargı paketi hayatımızda neler değiştirecek?
Yeni yargı paketi hayatımızda neler değiştirecek?
Meclis, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasını araştıracak
Meclis, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasını araştıracak
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin teklif, komisyonda kabul edildi
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin teklif, komisyonda kabul edildi
Murat Kurum'dan Erzincan İliç açıklaması: İşletme 135 kez denetlendi
Murat Kurum'dan Erzincan İliç açıklaması: İşletme 135 kez denetlendi
Tüketiciyi yanıltan etiketler yasaklanacak
Tüketiciyi yanıltan etiketler yasaklanacak
Erzincan'da maden sahasında toprak kayması: 7 gözaltı
Erzincan'da maden sahasında toprak kayması: 7 gözaltı
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye'yi ziyaret edecek
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye'yi ziyaret edecek
İYİ Parti aday tanıtım toplantısı karıştı, il başkanı görevden alındı
İYİ Parti aday tanıtım toplantısı karıştı, il başkanı görevden alındı
MHP'nin 33 ilçe ve 19 belde belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP'nin 33 ilçe ve 19 belde belediye başkan adayı daha açıklandı
Meral Akşener grup kürsüsünde hüngür hüngür ağladı!
Meral Akşener grup kürsüsünde hüngür hüngür ağladı!
Terör örgütüne 'Bozdoğan-1' darbesi: 179 gözaltı
Terör örgütüne 'Bozdoğan-1' darbesi: 179 gözaltı
Önder Kahveci: Birinci derece memurların tamamına 3600 ek gösterge verilmeli
Önder Kahveci: Birinci derece memurların tamamına 3600 ek gösterge verilmeli
RTÜK'ten seçim yayınlarına ilişkin açıklama
RTÜK'ten seçim yayınlarına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya: Aradığımız işçilerin 5'i konteyner, 4'ü araç içinde
Bakan Yerlikaya: Aradığımız işçilerin 5'i konteyner, 4'ü araç içinde
Bakanlık: 'Fırat Nehri boyunca kirlilik tespit edilmedi'
Bakanlık: 'Fırat Nehri boyunca kirlilik tespit edilmedi'
Danıştaydan ihraç edilen hakim ve savcıların davalarıyla ilgili açıklama
Danıştaydan ihraç edilen hakim ve savcıların davalarıyla ilgili açıklama
Cumhuriyet'in 100. yılında istihdam rekoru
Cumhuriyet'in 100. yılında istihdam rekoru
'Öğretmenlerimize yaşanabilir bir İstanbul için kollarımızı sıvadık'
'Öğretmenlerimize yaşanabilir bir İstanbul için kollarımızı sıvadık'
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü görevden alındı

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü görevden alındı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Şubat 2024 09:07, Son Güncelleme : 15 Şubat 2024 09:11
Yazdır
MEB Temel Eğitim Genel Müdürü görevden alındı

Eğitim Öğretim döneminin ikinci yarısının ikinci haftasında (bu hafta) Okul Öncesi Eğitim Programını değiştiren ve bu dönem uygulanmasını isteyen Temel Eğitim Genel Müdürü Zarife SEÇER görevden alınarak yerine Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı getirildi

Ebubekir Sıddık Savaşçı Kimdir?

1979 yılında Bayburt'ta doğdu. Babasının memuriyet görevi dolayısı ile ilkokul ve ortaokulu farklı illerde okudu. Lise öğrenimini Bayburt Lisesinde tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğinden mezun olduktan sonra Bayburt Hayırseverler İlkokulunda öğretmenliğe başladı. Kütahya ve İstanbul'da çeşitli okullarda öğretmen, müdür yardımcısı ve okul müdürü olarak görev yaptı; ayrıca İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı görevlerini icra etti.

2018 yılı Nisan ayında Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirilen Savaşçı, 2 Ağustos 2019 tarih ve 2019/256 no'lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile asaleten atandı. Bu görevini sürdürmekte iken atandığı Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine 27 Ağustos 2021 tarihinde başladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber