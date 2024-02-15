Akaryakıta 2 günde 4 liradan fazla zam geldi

Brent petrol ve dolar kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Dün motorinin litresine 2 lira 56 kuruş zam gelmişti. Dünün ardından bugün de benzinin fiyatı 1 lira 79 kuruş arttı.

BENZİNİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 41 lira 22 kuruşa, Ankara'da 41 lira 93 kuruşa, İzmir'de ise 42 lira 15 kuruşa çıktı.

AKARYAKITA ZAM ÜSTÜNE ZAM GELDİ

18 Ocak tarihinde oto gaza 40 kuruş, 20 Ocak tarihinde motorine 1 lira 15 kuruş, 24 Ocak tarihinde ise benzine 1 lira 46 kuruş, 30 Ocak tarihinde ise motorine 1 lira 38 kuruş, 13 Şubat tarihinde ise benzine 2 lira 56 kuruş zam gelmişti.

MOTORİN VE LPG NE KADAR?

Motorinin fiyatı İstanbul'da 44 lira 34 kuruşa, Ankara'da 45 lira 9 kuruşa, İzmir'de 45 lira 30 kuruşa satılıyor.

LPG ise İstanbul'da 20 lira 49 kuruşa, Ankara'da 20 lira 39 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 7 kuruşa satılıyor.