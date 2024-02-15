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Altının kilogram fiyatı 2 milyon liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon liraya indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2024 17:14, Son Güncelleme : 15 Şubat 2024 17:16
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Altının kilogram fiyatı 2 milyon liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon lira, en yüksek 2 milyon 48 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,6 azalışla 2 milyon lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 32 bin 200 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 666 milyon 586 bin 666,36 lira, işlem miktarı ise 1.838,52 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 669 milyon 670 bin 83,49 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Çakmakcı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese ve DenizBank olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış2.032.200,002.000,00
En Düşük2.000.000,001.973,00
En Yüksek2.048.000,002.071,85
Kapanış2.000.000,001.980,00
Ağırlıklı Ortalama2.015.475,762.005,34
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.666.586.666,36
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.838,52
Toplam İşlem Adedi108

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