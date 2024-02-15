Dolar günü 30,74 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 30,7500 30,7510 30,7420 30,7430 Avro 32,9260 32,9270 33,0950 33,0960 Sterlin 38,6460 38,7630 38,6470 38,7640 İsviçre Frangı 34,7220 34,8960 34,9350 35,1100 ANKARA ABD Doları 30,7200 30,8000 30,7120 30,7920 Avro 32,8860 32,9660 33,0550 33,1350 Sterlin 38,5860 38,7960 38,5870 38,7970