Dolar günü 30,74 TL'den kapattı
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 30,74 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2024 17:38, Son Güncelleme : 15 Şubat 2024 17:39
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|30,7500
|30,7510
|30,7420
|30,7430
|Avro
|32,9260
|32,9270
|33,0950
|33,0960
|Sterlin
|38,6460
|38,7630
|38,6470
|38,7640
|İsviçre Frangı
|34,7220
|34,8960
|34,9350
|35,1100
|ANKARA
|ABD Doları
|30,7200
|30,8000
|30,7120
|30,7920
|Avro
|32,8860
|32,9660
|33,0550
|33,1350
|Sterlin
|38,5860
|38,7960
|38,5870
|38,7970