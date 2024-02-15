Küçükçekmece saldırısıyla ilgili 16 kişi tutuklandı
Adalet Bakanı Yılmaz sosyal medya paylaşımında Tunç AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili 16 kişinin tutuklandığını açıkladı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Şubat 2024 10:55, Son Güncelleme : 15 Şubat 2024 10:59
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya paylaşımında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili 26 şüpheliden 16'sının tutuklandığını açıkladı
Açıklamanın tamamı şu şekilde
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında;Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 15, 2024
🟥 26 şüpheli adliyeye sevk edilmiş,
🟥 3'ü 18 yaşının.