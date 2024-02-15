Küçükçekmece saldırısıyla ilgili 16 kişi tutuklandı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında; 🟥 26 şüpheli adliyeye sevk edilmiş, 🟥 3'ü 18 yaşının.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya paylaşımında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili 26 şüpheliden 16'sının tutuklandığını açıkladı

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