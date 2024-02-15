Çorum'da yolcu otobüsü kamyona çarptı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Çorum'da yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2024 11:08, Son Güncelleme : 15 Şubat 2024 11:43
Çorum-Samsun kara yolu Amasya il sınırında Süleyman Ç. idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 34 EPR 665 plakalı yolcu otobüsü, Çorum'dan Samsun istikametine doğru önünde seyreden Muharrem İ'nin kullandığı 19 AL 216 plakalı kamyona arkadan çarpıp alev aldı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yolcu otobüsündeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.