Erzincan'daki maden sahasıyla ilgili 8 gözaltı
Erzincan İliç'teki altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçiyi bulmak için arama çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili gözaltı sayısı 8'e yükseldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2024 11:26, Son Güncelleme : 15 Şubat 2024 11:25
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükseldi.
İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda, olaya ilişkin 1 şüpheli daha yakalandı.
Altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükseldi.
Yakalanan şüphelilerden birinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.
Soruşturma kapsamında dün 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.