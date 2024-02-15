Erzincan'daki maden sahasıyla ilgili 8 gözaltı

Altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükseldi.

Bu kapsamda, olaya ilişkin 1 şüpheli daha yakalandı.

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