Bursa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, İsmail ve Nermin Danacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

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