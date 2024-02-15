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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 188 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2024 11:48, Son Güncelleme : 15 Şubat 2024 11:42
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari'de ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 188, Kartalkaya'da 177, Palandöken'de 160, Sarıkamış'ta 155, Yalnızçam'da 74, Uludağ'da 70, Kartepe'de 53, Erciyes'te 51, Ovacık ve Haserek'te 40, Davraz ve Ilgaz'da 35, Murat Dağı ve Mersivan'da 32 Denizli'de 26, Yıldızdağı ve Zigana'da 25, Kop'ta 23, Çambaşı'nda 22, Yıldıztepe ve Abalı'da 8, Hazarbaba'da ise 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 15.02.2024 En düşük En yüksek

Hakkari KY -4 0

Kartalkaya KY -3 -1

Sarıkamış KY -4 3

Palandöken KKY -3 0

Ergan KKY -1 1

Erciyes HKY -3 4

Kartepe KY -1 1

Uludağ KY -4 2

Çambaşı KY 1 5

Yıldıztepe KY 1 3

Mersivan Y 3 5

Yalnızçam KY -6 2

Ilgaz KY -1 2

Yıldız Dağı KKY 2 6

Zigana KY -0 3

Kop Y 1 3

Denizli KY -4 1

(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, Y: Yağışlı)

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