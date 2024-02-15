Erdoğan: Danıştay'ın aldığı karara sessiz kalmamız mümkün değil
Erdoğan: Danıştay'ın aldığı karara sessiz kalmamız mümkün değil
%0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
%0 Faizli 30.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
EYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi?
EYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi?
Bakan Bayraktar: Heyelan tehlikesi belli alanlarda devam ediyor
Bakan Bayraktar: Heyelan tehlikesi belli alanlarda devam ediyor
Anayasa Mahkemesi'nden Sivas Katliamı davası kararı
Anayasa Mahkemesi'nden Sivas Katliamı davası kararı
F-16 alım sürecinde takvim netleşiyor
F-16 alım sürecinde takvim netleşiyor
Erzincan'daki maden sahasıyla ilgili 8 gözaltı
Erzincan'daki maden sahasıyla ilgili 8 gözaltı
Çorum'da yolcu otobüsü kamyona çarptı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Çorum'da yolcu otobüsü kamyona çarptı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Erdoğan, yılın karelerini seçti
Erdoğan, yılın karelerini seçti
Ücretli çalışan sayısı arttı
Ücretli çalışan sayısı arttı
Akaryakıta 2 günde 4 liradan fazla zam geldi
Akaryakıta 2 günde 4 liradan fazla zam geldi
MEB Temel Eğitim Genel Müdürü görevden alındı
MEB Temel Eğitim Genel Müdürü görevden alındı
14 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı
14 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı
Marmara'da gemi battı: Mürettebatı kurtarma çalışması sürüyor
Marmara'da gemi battı: Mürettebatı kurtarma çalışması sürüyor
3 organize suç örgütü çökertildi: 24 şüpheliye gözaltı
3 organize suç örgütü çökertildi: 24 şüpheliye gözaltı
Gezeravcı'nın deneyleri Kanserlere tedavi imkanı sağlayacak
Gezeravcı'nın deneyleri Kanserlere tedavi imkanı sağlayacak
Erdoğan seçime kadar 50 ili ziyaret edecek
Erdoğan seçime kadar 50 ili ziyaret edecek
Siyanür sızıntısı yok! Maden bölgesinden alınan 6 numune de temiz çıktı
Siyanür sızıntısı yok! Maden bölgesinden alınan 6 numune de temiz çıktı
Yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda 3 çocuk şüpheli tutuklandı
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda 3 çocuk şüpheli tutuklandı
Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Yeni yargı paketi hayatımızda neler değiştirecek?
Yeni yargı paketi hayatımızda neler değiştirecek?
Meclis, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasını araştıracak
Meclis, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasını araştıracak
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin teklif, komisyonda kabul edildi
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin teklif, komisyonda kabul edildi
Murat Kurum'dan Erzincan İliç açıklaması: İşletme 135 kez denetlendi
Murat Kurum'dan Erzincan İliç açıklaması: İşletme 135 kez denetlendi
Tüketiciyi yanıltan etiketler yasaklanacak
Tüketiciyi yanıltan etiketler yasaklanacak
Erzincan'da maden sahasında toprak kayması: 7 gözaltı
Erzincan'da maden sahasında toprak kayması: 7 gözaltı
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye'yi ziyaret edecek
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye'yi ziyaret edecek
İYİ Parti aday tanıtım toplantısı karıştı, il başkanı görevden alındı
İYİ Parti aday tanıtım toplantısı karıştı, il başkanı görevden alındı
MHP'nin 33 ilçe ve 19 belde belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP'nin 33 ilçe ve 19 belde belediye başkan adayı daha açıklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

F-16 alım sürecinde takvim netleşiyor

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD Kongresi'nde onay süreci tamamlanan Türkiye'ye F-16 savaş uçağı tedariki ve modernizasyonuna ilişkin takvimin bu yılın haziran-temmuz aylarında yürürlüğe girmesinin beklendiğini aktardı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 15 Şubat 2024 12:15, Son Güncelleme : 15 Şubat 2024 12:15
Yazdır
F-16 alım sürecinde takvim netleşiyor

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, F16 tedarik ve modernizasyon süreci, kullanımı ile F-35 programına yönelik; "40 adet F-16 Blok-70 tedariki ve 79 adet F-16 uçağının Viper Modernizasyonu ile muhtelif diğer malzemelerin teminine yönelik resmi kongre bildirimi ABD yönetimince 26 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilmiş, taleplerimize ilişkin; kongre onay süreci 11 Şubat 2024 tarihinde tamamlanmıştır" dedi.

Kaynaklar, şubat ayı sonuna kadar taslak Teklif ve Kabul Mektuplarının Türkiye'ye iletilmesinin beklendiğini belirterek, "Teklif ve Kabul mektuplarının tarafımızdan incelenmesi ve ABD yetkilileri ile birlikte projeye son halinin verilmesini müteakip 2024 Haziran-Temmuz aylarında takvimin yürürlüğe girmesi beklenmektedir" açıklamasında bulundu.

Türkiye'de üretim konusu görüşülüyor

Modernizasyon faaliyetlerinin ve tedarik edilecek uçakların üretim işlemlerinin Türkiye'de gerçekleştirilmesi yönünde görüşmelerin de sürdüğü aktarıldı.

"F-16'ların kullanımı herhangi bir şarta bağlı değil"

F-16 kullanımına yönelik çıkan iddialara ilişkin de şu açıklama yapıldı:

"Temin ve modernize edilecek F-16'ların kullanımına yönelik iddiaların aksine daha önce de vurguladığımız gibi herhangi bir şart söz konusu değildir. F-35 konusunda ise her iki ülkenin de duruşunda herhangi bir değişiklik yoktur şeklinde cevap vermiştir."

Tuzla Piyade Okulu'nda yürütülen soruşturma

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Tuzla Piyade Okulu'nda yürütülen soruşturma ile ilgili son duruma ilişkin şu cevabı verdi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85'inci yıldönümünde vuku bulan hadiseye ilişkin, disipline aykırı her olay ve durumda olduğu gibi, adli soruşturmaya ilave olarak derhal idari soruşturma başlatılmış ve bu kapsamda, olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personel hakkında Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma" kararı verilmiştir. Hadiseye ilişkin adli süreçten elde edilecek belge ve bilgilere göre diğer süreçler işletilecektir.

Binlerce yıllık köklü bir geçmişe ve geleneğe sahip kahraman ordumuzun ve askerliğin temeli disiplin üzerine kurulmuştur. TSK, müesses disiplini muhafaza etmek maksadıyla, olayları hukuk çerçevesinde, tarafsız ve tavizsiz bir şekilde değerlendirerek; temel değerlerini sarsacak, askeri disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha göstermemektedir. Bundan en ufak bir şüphe duyulmamalıdır

"Terörle mücadelede ortak hareket edilmeli"

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Irak ziyaretine ilişkin de şu açıklama yapıldı:

"06-07 Şubat 2024 tarihlerinde çeşitli ikili görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde; ilişkilerin derinleştirilmesi ve üst düzey ziyaretlerin sıklaştırılması, hudut güvenliğinin sağlanması ve istihbarat paylaşımı ile son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler, terörle ortak mücadele, askeri işbirliği ve Iraklı Türkmenlerin bölgedeki hak/menfaatleri konularına yönelik Merkezi Irak Yönetimi, IKBY ve Irak Türkmen Cephesi makamları ile çeşitli ikili görüşmeler yapılmıştır.

Bir kez daha hatırlatmak gerekir ki bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Bizim tek derdimiz Irak topraklarının teröristlerce ülkemize yönelik saldırılarda üs olarak kullanılmaması ve kullandırılmaması; ülkemizin, milletimizin ve sınırlarımızın güvenliğinin sağlanmasıdır. Terörle mücadelede ortak hareket edilmesidir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber