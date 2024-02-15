Sevgililer gününde kız arkadaşını öldürüp, sulama kuyusuna gömdü

Şüpheli daha sonra ekiplere kız arkadaşını gömdüğü yeri gösterdi. Öldürülen kızın cesedi çıkartılırken yapılan incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kız arkadaşını öldüren şüpheli Yaşar B., jandarmayı arayarak kendini ihbar etti. Bölgeye gelen jandarma ekipleri Yaşar B.'yi gözaltına aldı.

"Kendini ihbar etti"

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