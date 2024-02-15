Erdoğan: Bizim siyasetimiz eser siyasetidir
Erdoğan: Bizim siyasetimiz eser siyasetidir
Ayda Sadece 2.651 TL Taksitle 50.000 TL!
Ayda Sadece 2.651 TL Taksitle 50.000 TL!
Sponsorlu İçerik
YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Evlilik kredisine başvurular bugün başlıyor
Evlilik kredisine başvurular bugün başlıyor
Kurum: Vaadimiz risksiz, çilesiz bir İstanbul'da yaşatmak
Kurum: Vaadimiz risksiz, çilesiz bir İstanbul'da yaşatmak
Erdoğan: Danıştay'ın aldığı karara sessiz kalmamız mümkün değil
Erdoğan: Danıştay'ın aldığı karara sessiz kalmamız mümkün değil
EYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi?
EYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi?
Bakan Bayraktar: Heyelan tehlikesi belli alanlarda devam ediyor
Bakan Bayraktar: Heyelan tehlikesi belli alanlarda devam ediyor
Anayasa Mahkemesi'nden Sivas Katliamı davası kararı
Anayasa Mahkemesi'nden Sivas Katliamı davası kararı
F-16 alım sürecinde takvim netleşiyor
F-16 alım sürecinde takvim netleşiyor
Erzincan'daki maden sahasıyla ilgili 8 gözaltı
Erzincan'daki maden sahasıyla ilgili 8 gözaltı
Çorum'da yolcu otobüsü kamyona çarptı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Çorum'da yolcu otobüsü kamyona çarptı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Erdoğan, yılın karelerini seçti
Erdoğan, yılın karelerini seçti
Ücretli çalışan sayısı arttı
Ücretli çalışan sayısı arttı
Akaryakıta 2 günde 4 liradan fazla zam geldi
Akaryakıta 2 günde 4 liradan fazla zam geldi
MEB Temel Eğitim Genel Müdürü görevden alındı
MEB Temel Eğitim Genel Müdürü görevden alındı
14 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı
14 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı
Marmara'da gemi battı: Mürettebatı kurtarma çalışması sürüyor
Marmara'da gemi battı: Mürettebatı kurtarma çalışması sürüyor
3 organize suç örgütü çökertildi: 24 şüpheliye gözaltı
3 organize suç örgütü çökertildi: 24 şüpheliye gözaltı
Gezeravcı'nın deneyleri Kanserlere tedavi imkanı sağlayacak
Gezeravcı'nın deneyleri Kanserlere tedavi imkanı sağlayacak
Erdoğan seçime kadar 50 ili ziyaret edecek
Erdoğan seçime kadar 50 ili ziyaret edecek
Siyanür sızıntısı yok! Maden bölgesinden alınan 6 numune de temiz çıktı
Siyanür sızıntısı yok! Maden bölgesinden alınan 6 numune de temiz çıktı
Yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yol kenarına devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda 3 çocuk şüpheli tutuklandı
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda 3 çocuk şüpheli tutuklandı
Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda
Yeni yargı paketi hayatımızda neler değiştirecek?
Yeni yargı paketi hayatımızda neler değiştirecek?
Meclis, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasını araştıracak
Meclis, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasını araştıracak
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin teklif, komisyonda kabul edildi
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin teklif, komisyonda kabul edildi
Murat Kurum'dan Erzincan İliç açıklaması: İşletme 135 kez denetlendi
Murat Kurum'dan Erzincan İliç açıklaması: İşletme 135 kez denetlendi
Tüketiciyi yanıltan etiketler yasaklanacak
Tüketiciyi yanıltan etiketler yasaklanacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Evlilik kredisine başvurular bugün başlıyor

Aile ve Gençlik Fonu için başvurular bugün depremlerden etkilenen illerde başlıyor. 150 bin TL tutarındaki evlilik kredisi uygulamasına dair ayrıntılar belli oldu. Peki, 150 bin TL kredi başvuru şartları neler? Kimler başvurabilecek?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 15 Şubat 2024 13:45, Son Güncelleme : 15 Şubat 2024 15:08
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin düzenlemeleri kapsayan yönetmelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Fona başvurusu onaylanan kişilere, 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz faizsiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

Deprem bölgesinden başlanacak Aile ve Gençlik Fonu için başvurular, bugünden itibaren alınacak.

Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başvuruların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sitesinden alınmaya başlayacağını bildirdi.

Bakan Göktaş, "İlk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençlerimizin başvurularını alacağız. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Programın ekonomik destek kısmıyla başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fonda biriken parayla orantılı şekilde süreci yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

YAŞ ŞARTI VAR MI?

Fondan faydalanmak isteyen gençlerimizin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

GELİR KRİTERİ VAR MI?

Göktaş, "Çok sayıda gencimizin söz konusu fondan yararlanması için çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerektiği yönünde bir kriter belirlendi." yanıtını verdi.

Fondan yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerektiğine işaret eden Göktaş, başvuruların özenle değerlendirileceğini söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber